Ефремова Екатерина Астафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова Екатерина Астафьевна

Ефремова Екатерина Астафьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1857 и 1858

Дата смерти

Между 1956 и 1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1857 и 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Ефремов Домиан (Дементий) Ларионович

Отец ребёнка: не указан

Воробьево, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Между 1956 и 1957
Г. Гулистан Узбекистан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close