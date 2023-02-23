Ефремова Екатерина Астафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1857 и 1858
Дата смертиМежду 1956 и 1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1857 и 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ефремов Домиан (Дементий) Ларионович
Отец ребёнка: не указан
Воробьево, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Между 1956 и 1957
Г. Гулистан Узбекистан