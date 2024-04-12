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Шестаков Василий Николаевич

Место рождения

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

27.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1893

Отец: Шестаков Николай Тарасович

Мать: Евдокия Тимофеевна

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
29.10.1910 ст.

Жена: Шестакова Параскева Исааковна

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.12.1912

Сын: Шестаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шестакова Параскева Исааковна

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.12.1915

Сын: Шестаков Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Шестакова Параскева Исааковна

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.09.1922

Сын: Шестаков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Шестакова Параскева Исааковна

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.06.1926

Сын: Шестаков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Шестакова Параскева Исааковна

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Шестакова Параскева Исааковна

Смерть
Неизвестно
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