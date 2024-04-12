Шестаков Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1893
Отец: Шестаков Николай Тарасович
Мать: Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
29.10.1910 ст.
Рождение ребёнка
12.12.1912
Сын: Шестаков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шестакова Параскева Исааковна
Рождение ребёнка
25.12.1915
Мать ребёнка: Шестакова Параскева Исааковна
Рождение ребёнка
26.09.1922
Сын: Шестаков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Шестакова Параскева Исааковна
Рождение ребёнка
12.06.1926
Сын: Шестаков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Шестакова Параскева Исааковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Шестакова Параскева Исааковна
Смерть
Неизвестно