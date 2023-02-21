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Крюков Артëм Сергеевич
Крюков Артëм Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.02.?
Пол
Мужской
Отец
Крюков Сергей Александрович
Мать
Крюкова Ольга
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
27.02.?
Отец:
Крюков Сергей Александрович
Мать:
Крюкова Ольга
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