Румянцев Фёдор Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Румянцев Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинова Антонина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голосова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабанова Зоя Фёдоровна
Смерть
Неизвестно