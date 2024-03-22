Румянцев Фёдор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Фёдор Павлович

Место рождения

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Румянцев Павел Дмитриевич

Мать: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинова Антонина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голосова Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова Зоя Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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