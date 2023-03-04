Пудовкина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1967
Сын: Пудовкин Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Пудовкин Сергей Емельянович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пудовкин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Пудовкин Сергей Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно