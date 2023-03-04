Пудовкина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудовкина Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1967

Сын: Пудовкин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Пудовкин Сергей Емельянович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пудовкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Пудовкин Сергей Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудовкин Сергей Емельянович

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