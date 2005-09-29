Максимова (Кузьмина) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1961
Дата смерти29.09.2005
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1961
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Саратовская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.09.2005