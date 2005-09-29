Максимова (Кузьмина) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Кузьмина) Елена Николаевна

Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

04.08.1961

Дата смерти

29.09.2005

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Саратовская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.09.2005
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
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