Петрович Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти?.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кумылженская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
?.06.2021