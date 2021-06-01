Петрович Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрович Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

?.06.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кумылженская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
?.06.2021

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