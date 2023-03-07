Прасковья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.09.1834 ст.
33-4-51
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Таисина Стефанида Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Иванович/Харлампиевич
Фитинино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно