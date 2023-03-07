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Прасковья Лаврентьевна

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Место рождения

Чувашева, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашева, Калужский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
16.09.1834 ст.

Муж: Ефим Иванович/Харлампиевич

33-4-51
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Таисина Стефанида Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Иванович/Харлампиевич

Фитинино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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