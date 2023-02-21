(Кожевникова) Валентина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кожевникова) Валентина Евгеньевна

(Кожевникова) Валентина Евгеньевна

avatar

Место рождения

д Ново - Крюково Уржумского р-она

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожевников Евгений Фёдорович

Мать: Кожевникова Клавдия Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Лопьял, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close