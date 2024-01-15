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Прилуцкий Николай Фёдорович
Прилуцкий Николай Фёдорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Пол
Мужской
Отец
Прилуцкий Фёдор Федосеевич
1893 г.р.
Мать
Пушкарева Анастасия Михайловна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Прилуцкий Фёдор Федосеевич
Мать:
Пушкарева Анастасия Михайловна
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