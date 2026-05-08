Теляковский ЗАХАР НИКОЛАЕВИЧ
мужской, родился Около 1770
умер 1816
Супруги
Теляковская ВЕРА НИКОЛАЕВНАОколо 1780 г.р.
Дети
Теляковский КОНСТАНТИН ЗАХАРОВИЧОколо 1805 г.р.
(Теляковская) АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВНА1808 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1804
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Теляковский КОНСТАНТИН ЗАХАРОВИЧ
Мать ребёнка: Теляковская ВЕРА НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Теляковская) АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВНА
Мать ребёнка: Теляковская ВЕРА НИКОЛАЕВНА
Смерть
1816
Рождение ребёнка
1817
Сын: Теляковский НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ
Мать ребёнка: Теляковская ВЕРА НИКОЛАЕВНА