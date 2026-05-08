Теляковский ЗАХАР НИКОЛАЕВИЧ Около 1770 — найти родственников по фамилии на Familio

Теляковский ЗАХАР НИКОЛАЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился Около 1770

умер 1816

Супруги
Теляковская ВЕРА НИКОЛАЕВНАОколо 1780 г.р.
Дети
Теляковский КОНСТАНТИН ЗАХАРОВИЧОколо 1805 г.р.
(Теляковская) АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВНА1808 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1804

Жена: Теляковская ВЕРА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Теляковский КОНСТАНТИН ЗАХАРОВИЧ

Мать ребёнка: Теляковская ВЕРА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Теляковская) АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВНА

Мать ребёнка: Теляковская ВЕРА НИКОЛАЕВНА

Смерть
1816

Рождение ребёнка
1817

Сын: Теляковский НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ

Мать ребёнка: Теляковская ВЕРА НИКОЛАЕВНА

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