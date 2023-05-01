Лисицына Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисицына Тамара Александровна

Лисицына Тамара Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close