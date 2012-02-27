Тюрина Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Анастасия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.2012

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.2012

Отец: Тюрин Илья Юрьевич

Мать: Тюрина Василина Николаевна

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