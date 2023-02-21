Галкин Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1910
Дата смерти25.04.1966
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1910
Отец: Галкин Семен Григорьевич
Мать: Галкина Анастасия
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Мальцева Нина Михайловна
Мать ребёнка: Галкина Степанида Анфимовна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Галкин Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Галкина Степанида Анфимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
25.04.1966