Галкин Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкин Михаил Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1910

Дата смерти

25.04.1966

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Дети

1936 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1910

Отец: Галкин Семен Григорьевич

Мать: Галкина Анастасия

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Мальцева Нина Михайловна

Мать ребёнка: Галкина Степанида Анфимовна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Галкин Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Галкина Степанида Анфимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галкина Степанида Анфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галкина Степанида Анфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галкина Степанида Анфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галкина Степанида Анфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галкина Степанида Анфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галкина Степанида Анфимовна

Смерть
25.04.1966
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