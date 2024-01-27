Сливкина Мария Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.?
Сын: Сливкин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.05.1955
Сын: Сливкин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.01.1957
Сын: Сливкин Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Сливкин Дмитрий Алистархович
Смерть
Неизвестно