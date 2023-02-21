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Кукушкина Клавдия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1922

Дата смерти

27.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1922

Отец: Хоршев Павел Ефимович

Мать: Хоршева Анна Васильевна

Бракосочетание
09.03.1948

Муж: не указан

Рождение ребёнка
11.09.1949

Дочь: Пронина Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Кукушкин Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
07.11.1950

Сын: Кукушкин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Кукушкин Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
16.04.1955

Сын: Кукушкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кукушкин Михаил Яковлевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.05.1961

Дочь: Лысова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Кукушкин Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукушкин Михаил Яковлевич

Смерть
27.02.1990
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