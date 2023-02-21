Кукушкина Клавдия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1922
Дата смерти27.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1922
Отец: Хоршев Павел Ефимович
Мать: Хоршева Анна Васильевна
Бракосочетание
09.03.1948
Муж: не указан
Рождение ребёнка
11.09.1949
Дочь: Пронина Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Кукушкин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
07.11.1950
Сын: Кукушкин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Кукушкин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
16.04.1955
Отец ребёнка: Кукушкин Михаил Яковлевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.05.1961
Дочь: Лысова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Кукушкин Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1990