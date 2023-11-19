Волонцевич (Юрочкина) Марина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1982
Отец: Юрочкин Анатолий
Мать: Юрочкина Ольга
Рождение ребёнка
25.09.2003
Дочь: Коровкина Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Коровкин Евгений
Рождение ребёнка
25.08.2009
Сын: Волонцевич Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Волонцевич Алексей Сергеевич
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область