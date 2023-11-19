Волонцевич (Юрочкина) Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волонцевич (Юрочкина) Марина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1982

Отец: Юрочкин Анатолий

Мать: Юрочкина Ольга

Рождение ребёнка
25.09.2003

Дочь: Коровкина Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Коровкин Евгений

Рождение ребёнка
25.08.2009

Сын: Волонцевич Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Волонцевич Алексей Сергеевич

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

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