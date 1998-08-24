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Синицин Владислав Леонтьевич
Синицин Владислав Леонтьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.1998
Пол
Мужской
Отец
Синицин Леонтий Николаевич
1970 г.р.
Мать
Качалова Оксана Викторовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1998
Отец:
Синицин Леонтий Николаевич
Мать:
Качалова Оксана Викторовна
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