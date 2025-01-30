Пышненко Юрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1962
Дочь: Фоломейкина (Пышненко) Надежда Юрьевна
Мать ребёнка: Пышненко (Мосиенко) Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
13.02.1971
Дочь: Сахарова (Пышненко) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Пышненко (Мосиенко) Нина Сергеевна
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область