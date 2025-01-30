Пышненко Юрий Яковлевич 12.02.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пышненко Юрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1937

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пышненко (Мосиенко) Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
28.06.1962

Дочь: Фоломейкина (Пышненко) Надежда Юрьевна

Мать ребёнка: Пышненко (Мосиенко) Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
13.02.1971

Дочь: Сахарова (Пышненко) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Пышненко (Мосиенко) Нина Сергеевна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

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