Цуляуф Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦуляуф Александр Яковлевич

Цуляуф Александр Яковлевич

avatar

Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

13.11.1949

Дата смерти

12.04.2020

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1949

Отец: Цуляуф Якоб Якобович

Мать: Цуляуф Эмма Иосифовна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.04.2020
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close