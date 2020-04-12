Цуляуф Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1949
Дата смерти12.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1949
Отец: Цуляуф Якоб Якобович
Мать: Цуляуф Эмма Иосифовна
Рождение ребёнка
15.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.04.2020