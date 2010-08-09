Арефьева Полина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Полина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.2010

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2010

Отец: Арефьев Михаил Петрович

Мать: Арефьева Ирина

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