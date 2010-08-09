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Арефьева Полина Михайловна
Арефьева Полина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.2010
Пол
Женский
Отец
Арефьев Михаил Петрович
1980 г.р.
Мать
Арефьева (Сафонова) Ирина
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2010
Отец:
Арефьев Михаил Петрович
Мать:
Арефьева Ирина
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