Ибраев Камзат
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1949
Дата смерти01.02.2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1949
Отец: Ибраев Бексултан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибраева (Алембаева (Низамова)) Анна
Рождение ребёнка
21.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибраева (Алембаева (Низамова)) Анна
Смерть
01.02.2018
Похороны
Неизвестно