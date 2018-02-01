Ибраев Камзат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибраев Камзат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1949

Дата смерти

01.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1949

Отец: Ибраев Бексултан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибраева (Алембаева (Низамова)) Анна

Рождение ребёнка
09.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибраева (Алембаева (Низамова)) Анна

Рождение ребёнка
21.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибраева (Алембаева (Низамова)) Анна

Смерть
01.02.2018
Похороны
Неизвестно

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