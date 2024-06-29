Губжев Хасанби Нухович
Место рождения
Дата рождения16.09.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1973
Мать ребёнка: Губжева (Ошроева) Люся Мухамедовна
Рождение ребёнка
31.12.1974
Дочь: Губжева Алена Хасанбиевна
Мать ребёнка: Губжева (Ошроева) Люся Мухамедовна
Рождение ребёнка
18.06.1977
Мать ребёнка: Губжева (Ошроева) Люся Мухамедовна
Рождение ребёнка
15.01.1980
Дочь: Губжева Лариса Хасанбиевна
Мать ребёнка: Губжева (Ошроева) Люся Мухамедовна
Рождение ребёнка
05.04.1982
Дочь: Губжева Марина Хасанбиевна
Мать ребёнка: Губжева (Ошроева) Люся Мухамедовна