Губжев Хасанби Нухович 16.09.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжев Хасанби Нухович

Место рождения

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

16.09.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1948

Отец: Губжев Нух Заурбекович

Мать: Губжева (Кокоева) Таун Адамовна

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева (Ошроева) Люся Мухамедовна

Рождение ребёнка
04.05.1973

Сын: Губжев Аслан Хасанбиевич

Мать ребёнка: Губжева (Ошроева) Люся Мухамедовна

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
31.12.1974

Дочь: Губжева Алена Хасанбиевна

Мать ребёнка: Губжева (Ошроева) Люся Мухамедовна

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
18.06.1977

Сын: Губжев Арсен Хасанбиевич

Мать ребёнка: Губжева (Ошроева) Люся Мухамедовна

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1980

Дочь: Губжева Лариса Хасанбиевна

Мать ребёнка: Губжева (Ошроева) Люся Мухамедовна

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
05.04.1982

Дочь: Губжева Марина Хасанбиевна

Мать ребёнка: Губжева (Ошроева) Люся Мухамедовна

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

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