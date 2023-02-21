Р(Г?)елке Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1897
На момент 1-й переписи населения России Петр Иванович был хозяином жилья по адресу: Угрюмовские Сараи, квартира №1
Работа или профессия
Неизвестно
чернорабочий
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно