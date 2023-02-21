Р(Г?)елке Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Р(Г?)елке Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1897
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
На момент 1-й переписи населения России Петр Иванович был хозяином жилья по адресу: Угрюмовские Сараи, квартира №1
Работа или профессия
Неизвестно
чернорабочий
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Развод
Неизвестно

Жена: Кретинина Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кретинина Татьяна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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