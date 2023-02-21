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Купина Екатерина Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Купин Кирилл Яковлевич

Отец ребёнка: Купин Яков Степанович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Купина Домника Яковлевна

Отец ребёнка: Купин Яков Степанович

Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Купин Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Купин Яков Степанович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Купин Яков Степанович

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купин Яков Степанович

Смерть
Неизвестно
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