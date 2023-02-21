Купина Екатерина Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772 ст.
Отец ребёнка: Купин Яков Степанович
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Купина Домника Яковлевна
Отец ребёнка: Купин Яков Степанович
Рождение ребёнка
1781 ст.
Отец ребёнка: Купин Яков Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Купин Яков Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно