Шишкин Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гальянская (Шишкина) Катерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Шишкина Федосия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шишкина) Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Шишкина Федосия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Михаил Дмитреевич

Мать ребёнка: Шишкина Федосия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Федосия Максимовна

Рождение ребёнка
17.09.1925

Дочь: Плотникова (Шишкина) Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Шишкина Федосия Максимовна

Смерть
Неизвестно

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