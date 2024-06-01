Шишкин Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гальянская (Шишкина) Катерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Шишкина Федосия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шишкина) Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Шишкина Федосия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шишкина Федосия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1925
Дочь: Плотникова (Шишкина) Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Шишкина Федосия Максимовна
Смерть
Неизвестно