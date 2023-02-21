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Ирина Михеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745 ст.

Дата смерти

13.07.1790 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.

Отец: Михей Дорофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Дочь: Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
17.06.1775 ст.

Сын: Горетовский Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Филиппович

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Сын: Богородицкий Кондрат Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Филиппович

Смерть
13.07.1790 ст.
Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
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