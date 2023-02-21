Ирина Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745 ст.
Дата смерти13.07.1790 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.
Отец: Михей Дорофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Дочь: Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
17.06.1775 ст.
Сын: Горетовский Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Сын: Богородицкий Кондрат Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Филиппович
Смерть
13.07.1790 ст.