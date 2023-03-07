Черкасский Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасский Владимир Александрович

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Место рождения

Одинцово, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Одинцово, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1878
Ёшилькёй
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