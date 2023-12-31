Домашев Тумашев Матвей Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашев Тумашев Матвей Прокопьевич

Место рождения

Цурухайтуевский форпост

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Домашев Тумашев Прокопий Егорович

Мать: Домашева Тумашева Александра Софроновна

Цурухайтуевский форпост
Бракосочетание
17.05.1836 ст.

Жена: Домашева Тумашева Анна Осиповна

Метрическая Книга Цурухайтуевской Николаевской церкви. Семнадцатаго числа урядник Матвей Прокопьев Тумашев первым браком отставнаго казака Осипа Попова с дочерью девицей Анной. Тысяцкой пограничной ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Анна Осиповна

Смерть
Неизвестно
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