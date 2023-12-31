Домашев Тумашев Матвей Прокопьевич
Место рожденияЦурухайтуевский форпост
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Цурухайтуевский форпост
Бракосочетание
17.05.1836 ст.
Метрическая Книга Цурухайтуевской Николаевской церкви. Семнадцатаго числа урядник Матвей Прокопьев Тумашев первым браком отставнаго казака Осипа Попова с дочерью девицей Анной. Тысяцкой пограничной ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Анна Осиповна
Смерть
Неизвестно