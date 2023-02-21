Кутузова (Ватомская) Пелагея Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1901
Дата смерти20.04.1947
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1901
Отец: Ватомский Сергей Михайлович
Мать: Вотомская Анна
Рождение ребёнка
19.08.1927
Дочь: Ерёмина Тамара Александровна
Отец ребёнка: Кутузов Александр Фирсович
Рождение ребёнка
05.07.1930
Дочь: Кутузова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Кутузов Александр Фирсович
Рождение ребёнка
27.01.1933
Дочь: Дивеева Мария Александровна
Отец ребёнка: Кутузов Александр Фирсович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.1947