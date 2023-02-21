Кутузова (Ватомская) Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова (Ватомская) Пелагея Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1901

Дата смерти

20.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1901

Отец: Ватомский Сергей Михайлович

Мать: Вотомская Анна

Рождение ребёнка
19.08.1927

Дочь: Ерёмина Тамара Александровна

Отец ребёнка: Кутузов Александр Фирсович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.07.1930

Дочь: Кутузова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Кутузов Александр Фирсович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.01.1933

Дочь: Дивеева Мария Александровна

Отец ребёнка: Кутузов Александр Фирсович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Александр Фирсович

Смерть
20.04.1947
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