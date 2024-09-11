Черногор Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1919
Дата смерти05.12.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1942
Дочь: Губеева (Черногор) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Черногор (Радужная) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Черногор Симонова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Черногор (Радужная) Мария Максимовна
Бракосочетание
19.08.1948
Рождение ребёнка
28.12.1956
Дочь: Черногор Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Черногор (Радужная) Мария Максимовна
Смерть
05.12.1979