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Черногор Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1919

Дата смерти

05.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1942

Дочь: Губеева (Черногор) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Черногор (Радужная) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Черногор Симонова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Черногор (Радужная) Мария Максимовна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
19.08.1948

Жена: Черногор (Радужная) Мария Максимовна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
28.12.1956

Дочь: Черногор Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Черногор (Радужная) Мария Максимовна

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
05.12.1979
Коломна, Коломенский, Московская область

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