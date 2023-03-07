Корнева (Богданова) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнева (Богданова) Елена Борисовна

Корнева (Богданова) Елена Борисовна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

18.06.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
12.02.1995

Муж: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.08.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
25.02.2003

Муж: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close