Шибанова Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибанова Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Шибановъ Игнатий

Отец ребёнка: Шибановъ Григорий Матвеевъ

Рождение ребёнка
1742

Сын: Шибановъ Федоръ

Отец ребёнка: Шибановъ Григорий Матвеевъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Шибановъ Яковъ

Отец ребёнка: Шибановъ Григорий Матвеевъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Шибановъ Григорий Матвеевъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Шибановъ Григорий Матвеевъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибановъ Григорий Матвеевъ

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