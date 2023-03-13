Шибанова Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Шибановъ Игнатий
Отец ребёнка: Шибановъ Григорий Матвеевъ
Рождение ребёнка
1742
Сын: Шибановъ Федоръ
Отец ребёнка: Шибановъ Григорий Матвеевъ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Шибановъ Яковъ
Отец ребёнка: Шибановъ Григорий Матвеевъ
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Шибановъ Григорий Матвеевъ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Шибановъ Григорий Матвеевъ
Бракосочетание
Неизвестно