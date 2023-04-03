Захарьин Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиМежду 1839 и 1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Захарьин Трафим Емельянов сын
Рождение ребёнка
1819
Сын: Захарьин Ефим
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1823
Сын: Захарьин Козьма
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1839 и 1848