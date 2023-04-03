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Захарьин Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Между 1839 и 1848

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Захарьин Трафим Емельянов сын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Захарьин Ефим

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1823

Сын: Захарьин Козьма

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1839 и 1848
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