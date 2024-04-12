Цыгалова Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгалова Александра Михайловна

Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
1994
Минск, Минск
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