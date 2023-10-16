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Вьялкина Антонина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1949

Сын: Вьялкин Григорий Борисович

Отец ребёнка: Вьялкин Борис Матвеевич

Рождение ребёнка
27.08.1951

Сын: Вьялкин Анатолий Борисович

Отец ребёнка: Вьялкин Борис Матвеевич

Рождение ребёнка
19.03.1954

Дочь: Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Вьялкин Борис Матвеевич

Рождение ребёнка
19.07.1956

Сын: Вьялкин Игорь Борисович

Отец ребёнка: Вьялкин Борис Матвеевич

Рождение ребёнка
22.03.1958

Сын: Вьялкин Олег Борисович

Отец ребёнка: Вьялкин Борис Матвеевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.07.1960

Сын: Вьялкин Виктор Борисович

Отец ребёнка: Вьялкин Борис Матвеевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Борис Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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