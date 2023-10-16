Вьялкина Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1949
Сын: Вьялкин Григорий Борисович
Отец ребёнка: Вьялкин Борис Матвеевич
Рождение ребёнка
27.08.1951
Сын: Вьялкин Анатолий Борисович
Отец ребёнка: Вьялкин Борис Матвеевич
Рождение ребёнка
19.03.1954
Дочь: Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Вьялкин Борис Матвеевич
Рождение ребёнка
19.07.1956
Отец ребёнка: Вьялкин Борис Матвеевич
Рождение ребёнка
22.03.1958
Отец ребёнка: Вьялкин Борис Матвеевич
Рождение ребёнка
06.07.1960
Отец ребёнка: Вьялкин Борис Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно