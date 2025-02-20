Александров Александр Давидович? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Александров Александр Давидович?

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Александров Давид?Неизвестно г.р.
Дети
Александров Александр Александрович17.06.1854 ст. г.р.
Александров Леонид АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александров Давид?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Леонид Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1854 ст.

Сын: Александров Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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