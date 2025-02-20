Александров Александр Давидович?
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецАлександров Давид?Неизвестно г.р.
Дети
Александров Александр Александрович17.06.1854 ст. г.р.
Александров Леонид АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александров Давид?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Леонид Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1854 ст.
Сын: Александров Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно