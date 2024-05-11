Королев Игнат Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1845
Сын: Королев Василий Игнатович
Мать ребёнка: Королева Васса Стефановна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Королева Васса Стефановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Королев Николай Игнатович
Мать ребёнка: Королева Васса Стефановна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Королев Георгий Игнатович
Мать ребёнка: Королева Васса Стефановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Королев Герасим Игнатович
Мать ребёнка: Королева Васса Стефановна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Королева Васса Стефановна
Смерть
Неизвестно