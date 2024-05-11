Королев Игнат Александрович 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Королев Игнат Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: Королева Екатерина Карниловна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Королев Василий Игнатович

Мать ребёнка: Королева Васса Стефановна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Королев Пармен Игнатович

Мать ребёнка: Королева Васса Стефановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Королев Николай Игнатович

Мать ребёнка: Королева Васса Стефановна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Королев Георгий Игнатович

Мать ребёнка: Королева Васса Стефановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Королев Герасим Игнатович

Мать ребёнка: Королева Васса Стефановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Королев Семен Игнатович

Мать ребёнка: Королева Васса Стефановна

Смерть
Неизвестно

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