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Мацыгин Валерий Валентинович

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

02.12.1963

Дата смерти

24.01.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1963

Отец: Мацыгин Валентин Алексеевич

Мать: Инна

Курск, город Курск, Курская область
Образование
С 01.09.1981 по 29.06.1986
Курск, город Курск, Курская область
высшее | Курский Государственный Политехнический институт, г. Курск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацыгин Максим Валерьевич

Мать ребёнка: Мацыгина Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна Валерьевна

Мать ребёнка: Мацыгина Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацыгина Лидия

Курск, город Курск, Курская область
Смерть
24.01.2008
Курск, город Курск, Курская область
Причина смерти: травма | Похоронен на новом Северном кладбище г.Курска
Похороны
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
От главного входа на кладбище поворот налево по главной аллее. Идти метров 200 до сторожки кладбищенских работников. Затем направо, и двигаясь в направлении столба ЛЭП, метрах в 70 от него, прямо напр... Показать все
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