Мацыгин Валерий Валентинович
Место рождения
Дата рождения02.12.1963
Дата смерти24.01.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1963
Отец: Мацыгин Валентин Алексеевич
Мать: Инна
Образование
С 01.09.1981 по 29.06.1986
высшее | Курский Государственный Политехнический институт, г. Курск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мацыгин Максим Валерьевич
Мать ребёнка: Мацыгина Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна Валерьевна
Мать ребёнка: Мацыгина Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мацыгина Лидия
Смерть
24.01.2008
Причина смерти: травма | Похоронен на новом Северном кладбище г.Курска
Похороны
Неизвестно
От главного входа на кладбище поворот налево по главной аллее. Идти метров 200 до сторожки кладбищенских работников. Затем направо, и двигаясь в направлении столба ЛЭП, метрах в 70 от него, прямо напр... Показать все