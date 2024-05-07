Задачина (Золотарёва) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Золотарёв Николай
Мать: Золотарёва Мария
Рождение ребёнка
12.09.1991
Сын: Задачин Григорий Валерьевич
Отец ребёнка: Задачин Валерий Александрович
Рождение ребёнка
25.08.1993
Сын: Задачин Алексей Валерьевич
Отец ребёнка: Задачин Валерий Александрович
Смерть
Неизвестно