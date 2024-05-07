Задачина (Золотарёва) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задачина (Золотарёва) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золотарёв Николай

Мать: Золотарёва Мария

Рождение ребёнка
12.09.1991

Сын: Задачин Григорий Валерьевич

Отец ребёнка: Задачин Валерий Александрович

Рождение ребёнка
25.08.1993

Сын: Задачин Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: Задачин Валерий Александрович

Смерть
Неизвестно

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