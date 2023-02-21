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Токарев Нефед Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1903

Дата смерти

23.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1932

Сын: Токарев Фёдор Нефедович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1938

Сын: Токарев Иван Нефедович

Мать ребёнка: Токарева Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева Мария Нефедовна

Мать ребёнка: Токарева Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Нефедовна

Мать ребёнка: Токарева Екатерина Яковлевна

Смерть
23.05.1970
Похороны
Неизвестно
Клопиха, Семеновский, Нижегородская область
Кладбище деревни Клопиха
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