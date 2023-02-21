Токарев Нефед Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1903
Дата смерти23.05.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1932
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1938
Мать ребёнка: Токарева Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева Мария Нефедовна
Мать ребёнка: Токарева Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Нефедовна
Мать ребёнка: Токарева Екатерина Яковлевна
Смерть
23.05.1970
Похороны
Неизвестно
Клопиха, Семеновский, Нижегородская область
Кладбище деревни Клопиха