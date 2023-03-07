Ганиев Рустем Рифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаниев Рустем Рифович

Ганиев Рустем Рифович

avatar

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1976

Отец: Ганиев Риф Ибрагимович

Мать: Ганиева Светлана Рахимзяновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close