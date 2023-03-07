Морев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорев Николай

Морев Николай

avatar

Место рождения

Иваньково, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1837

Дата смерти

13.05.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваньково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
13.05.1904 ст.
Иваньково, Сычевская волость, Вологодский уезд
От старости.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close