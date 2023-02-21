Папанова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папанова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Папанов Кирилл Леонтьевич

Отец ребёнка: Папанов Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Папанов Александр Леонтьевич (Львович)

Отец ребёнка: Папанов Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Папанов Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Папанов Леонтий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папанов Леонтий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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