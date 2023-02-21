Папанова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Папанов Кирилл Леонтьевич
Отец ребёнка: Папанов Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Папанов Александр Леонтьевич (Львович)
Отец ребёнка: Папанов Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Папанов Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Папанов Леонтий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно