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Скорлупин Иван Дмитриевич

Место рождения

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

21.09.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1907

Жена: Скорлупина (Прошина) Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
26.04.1908

Сын: Скорлупин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Скорлупина (Прошина) Александра Кузьминична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1910

Сын: Скорлупин Константин Иванович

Мать ребёнка: Скорлупина (Прошина) Александра Кузьминична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.01.1926

Сын: Скорлупин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Скорлупина (Прошина) Александра Кузьминична

Смерть
21.09.1951

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