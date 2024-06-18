Скорлупин Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти21.09.1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
26.04.1908
Сын: Скорлупин Виктор Иванович
Мать ребёнка: Скорлупина (Прошина) Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
08.10.1910
Сын: Скорлупин Константин Иванович
Мать ребёнка: Скорлупина (Прошина) Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
19.01.1926
Сын: Скорлупин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Скорлупина (Прошина) Александра Кузьминична
Смерть
21.09.1951