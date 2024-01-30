Тихонов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: Тихонов Василий

Мать: Тихонова .

Смерть
Неизвестно
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