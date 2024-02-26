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Игнатий Павлов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Павел Никифоров (Ич)

Мать: Федора Тимофеева (Вна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Игнатьева (Вна)

Мать ребёнка: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1811

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