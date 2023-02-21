Генералова (Ольга) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генералова (Ольга) Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Сын: Генералов Юрий Валентинович

Отец ребёнка: Генералов Валентин Егорович

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Петухова Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Генералов Валентин Егорович

Бракосочетание
2006

Муж: Генералов Валентин Егорович

Смерть
Неизвестно
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