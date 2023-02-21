Генералова (Ольга) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Сын: Генералов Юрий Валентинович
Отец ребёнка: Генералов Валентин Егорович
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Петухова Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Генералов Валентин Егорович
Бракосочетание
2006
Смерть
Неизвестно