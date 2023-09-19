Белозубов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1908
Дата смерти08.11.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозубов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Борисова (Лебедева) Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белозубова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Борисова (Лебедева) Антонина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1987