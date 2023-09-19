Белозубов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелозубов Николай Павлович

Белозубов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1908

Дата смерти

08.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1908

Отец: Белозубов Павел Тимофеевич

Мать: Белозубова (Талалаева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозубов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Борисова (Лебедева) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белозубова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Борисова (Лебедева) Антонина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова (Лебедева) Антонина Михайловна

Смерть
08.11.1987

Мы используем куки для улучшения работы сайта.