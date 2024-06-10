Недорубова Агафья (Евфимия) Павлова 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Недорубова Агафья (Евфимия) Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недорубов Николай Парфен

Рождение ребёнка
22.10.1828

Сын: Недорубов Иван Николаев

Отец ребёнка: Недорубов Николай Парфен

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Недорубов Федор (Фаддей Федот) Николаев

Отец ребёнка: Недорубов Николай Парфен

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: (Недорубова) Прасковья Николаева

Отец ребёнка: Недорубов Николай Парфен

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Недорубов Осип (Иосиф) Николаев

Отец ребёнка: Недорубов Николай Парфен

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: (Недорубова) Матрена (Матрона) Николаева

Отец ребёнка: Недорубов Николай Парфен

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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