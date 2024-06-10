Недорубова Агафья (Евфимия) Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1828
Отец ребёнка: Недорубов Николай Парфен
Рождение ребёнка
1833
Сын: Недорубов Федор (Фаддей Федот) Николаев
Отец ребёнка: Недорубов Николай Парфен
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: (Недорубова) Прасковья Николаева
Отец ребёнка: Недорубов Николай Парфен
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Недорубов Осип (Иосиф) Николаев
Отец ребёнка: Недорубов Николай Парфен
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: (Недорубова) Матрена (Матрона) Николаева
Отец ребёнка: Недорубов Николай Парфен
Смерть
Неизвестно